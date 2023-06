Ministr Lipavský kvůli dění v Rusku svolal ministerský krizový štáb

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti) svolal na nedělní večer krizový štáb ministerstva k poslednímu dění v Rusku. Kromě analýzy událostí kolem vzpoury Wagnerovy vojenské společnosti pod vedením Jevgenije Prigožina se zabývá i koordinací postojů s členskými státy Evropské unie a Severoatlantické aliance, uvedl Černínský palác v tiskové zprávě. Prigožin se dožadoval výměny vojenského velení ruské armády, obsadil jihoruský Rostov na Donu a konvoj wagnerovců mířil v sobotu do Moskvy. Putin hovořil o "dýce vražené do zad" a ozbrojené vzpouře. Večer ruský tisk informoval, že se běloruskému vůdci Alexandru Lukašenkovi povedlo dojednat s Prigožinem návrat bojovníků na základny. Kreml poté oznámil, že Prigožin se v rámci dohody přestěhuje do Běloruska. Krizový štáb MZV se kvůli víkendovému dění v Rusku sejde v 18:00 v pražském Černínském paláci. "Tématem jednání bude mimo jiné analýza posledních událostí v Ruské federaci a koordinace s dalšími členskými státy EU a NATO," sdělila diplomacie.