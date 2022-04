Ministr Lipavský odsoudil ruskou politiku v gruzínských separatistických regionech

Česká republika uznává územní integritu Gruzie, odmítá ruské aktivity v separatistických regionech Jižní Osetie a Abcházie, řekl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Uvedl to po setkání se svým gruzínským protějškem Iljou Darčiašvilim. Zároveň vyjádřil podporu gruzínské snaze o začlenění do evropských struktur, a to také v rámci blížícího se českého předsednictví EU. Darčiašvili ocenil českou podporu Gruzie v oblasti její teritoriální integrity i oblasti reforem a sbližování s EU. "Uznáváme Gruzii v jejích plných hranicích a odsuzujeme ruskou politiku v regionech Abcházie a Jižní Osetie," řekl Lipavský. Slíbil, že Česko i v rámci předsednictví učiní, co bude v jeho silách, aby Gruzie byla co nejblíže Evropské unii. "Jsem rád za podporu v otázce reforem a harmonizaci s evropským právem," uvedl Darčiašvili, pro něhož setkání s Lipavským bylo prvním zahraničním bilaterálním jednáním po nástupu do funkce.