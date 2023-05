Ministr práce Jurečka: Minimální mzda se letos zřejmě zvyšovat nebude

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL nevidí pro letošek prostor pro růst minimální mzdy. Řekl to po jednání se zástupci odborů. Na zvýšení minimální mzdy by podle Jurečky vláda přistoupila, pokud by se na něm dohodli odbory a zaměstnavatelé. Českomoravská konfederace odborových svazů požaduje zvýšit minimální mzdu od července o tisíc korun na 18300. Přidání o dalších 1200 korun pak žádá od ledna příštího roku. Zaměstnavatelé jsou proti.

Minimální mzda se v Česku zvedala naposledy od letošního ledna o 1100 korun na 17300 korun. Podle odborů je částka nízká a víc se vyplácí na Slovensku i v Polsku. Podle Hospodářské komory by přidání zvedlo tlak na růst ostatních mezd, navýšení by posílilo inflaci. Šéf ČMKOS Josef Středula se podle svých slov pokusí se zaměstnavateli na zvýšení minimální mzdy ještě v letošním roce domluvit.