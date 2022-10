Ministr práce navrhne růst minimální mzdy, od ledna by měla odpovídat 41 procentům průměrné mzdy

V Česku by se od nového roku mohla zvýšit minimální mzda - odpovídat by měla 41 procentům průměrného platu. Navýšení chce vládě navrhnout ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Konkrétní navrhovanou částku neupřesnil. V současnosti je minimální mzda na úrovni 16.200 korun. Například odbory navrhovaly kvůli vysoké inflaci zvýšení o dva tisíce korun, a to ještě letos. Naopak zaměstnavatelé skokový růst platů odmítají.