Ministr práce, odbory a zaměstnavatelé podepsali dohodu na podobě návrhu zákoníku

Dohodu o připravované novele zákoníku práce společně podepsali ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) a zástupci odborů a zaměstnavatelů. Zavázali se v ní, že se žádná ze stran už nebude snažit navrhovanou podobu pracovního kodexu při projednávání v Parlamentu měnit. Na tiskové konferenci to oznámil ministr Jurečka. Návrh novely upravuje podmínky práce na dohodu, nárok rodičů na částečné úvazky či práci na dálku. Novelu připravilo ministerstvo práce. Přenáší do ní dvě směrnice EU o předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi prací a rodinou. Úprava se mimo jiné týká pravidel práce na dohodu. Změny měly začít platit do začátku loňského srpna. ČR na úpravu legislativy a zavedení do praxe měla přes tři roky. Minulá vláda to neprovedla. Česku hrozí pokuty.