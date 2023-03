Ministr práce pokračuje v jednáních s opozicí o důchodové reformě. S SPD se shodli na podpoře rodin

Ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL pokračuje v jednáních s opozicí o důchodové reformě. Konkrétní obrysy dnes probral s hnutím SPD. Shodli se, že je potřeba podpořit rodinnou politiku. SPD trvá na tom, že nechce snižovat nastavený růst důchodů, zároveň odmítá zvýšení věku odchodu do důchodu na 68 let, řekl po jednání předseda poslanců SPD Radim Fiala. „Jsme přesvědčeni, že lidé v 68 letech už nejsou schopni tolik pracovat, pokud by se jim to kompenzovalo jinak, bude to znamenat další tlak na státní rozpočet,“ uvedl. Ministr Marian Jurečka ale vyvrátil, že by přímo do zákona zakotvil konkrétní věkovou hranici pro odchod do důchodu nad tu současnou, tedy nad 65 let. „Věk, kdy se bude v budoucnu odcházet do důchodu, bude nárok na starobní důchod, musí být odvislý od více faktorů. Toho, jak ten život je náročný pro konkrétní profesi,“ naznačil. Dohodu nad důchodovou reformou i její definitivní podobu chce mít Jurečka v řádu týdnů.