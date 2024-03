Ministr průmyslu: Jaderná renesance v Evropě je ohromnou příležitostí po Česko

V Evropě může v dalších letech vzniknout až 45 nových jaderných zdrojů za 100 miliard eur, což je ohromnou příležitostí pro Českou republiku s jejím potenciálem a zkušeností. Před odletem do Bruselu, kde bude jaderný summit pořádaný belgickou vládou společně s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Premiér Petr Fiala (ODS) označil na tiskové konferenci před odletem zasedání za symbolické zakončení české cesty k uznání jaderné energetiky jako čistého zdroje. Nyní je podle obou politiků třeba zajistit rovné podmínky k financování jaderných projektů, a to z komerčních zdrojů i unijních institucí. Jaderné fórum bude předcházet zasedání šéfu států a vlád zemí Evropské unie. Summit má řešit zejména situaci na Ukrajině i na Blízkém východě, otázky bezpečnosti a obrany EU a budoucí rozšíření bloku. Zabývat se evropští lídři budou také problematikou podpory evropských zemědělců, kteří v posledních měsících protestují v mnoha členských státech sedmadvacítky. Oběda s unijními lídry se zúčastní i generální tajemník OSN António Guterres. Přes videohovor se připojí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Fiala novinářům řekl, že chce za zasedání poděkovat zemím, které se přidaly k evropské iniciativě nákupu mimounijní munice pro Ukrajinu.