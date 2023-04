Ministr Rakušan odletěl do Afriky, letos se tam chystá i premiér Fiala

Ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN) vyrazil na desetidenní cestu do Senegalu, Ghany a Rwandy. Doprovázejí ho lékaři, kteří v Africe zůstanou v rámci humanitárního projektu Medevac, 18 podnikatelů a poslanci. Mise má podle Rakušana mimo jiné připravit půdu pro návštěvu premiéra Petra Fialy (ODS) v tomto roce. Region považuje Rakušan pro Česko a Evropskou unii za klíčový z pohledu bezpečnosti a migrace. Evropa musí dbát na to, aby se Afrika dál nedestabilizovala, řekl na tiskové konferenci před odletem. O obchodních možnostech bude delegace jednat v obranné, zdravotnické a farmaceutické oblasti. Šest lékařů z pražské Fakultní nemocnice Bulovka zamíří s výpravou do Senegalu, v Ghaně v rámci mise zahájí činnost lékaři z plastické chirurgie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jejich úkolem budou operace dětí s vrozenými vadami. Na rozvoj nemocnic poskytne Česko také peněžní dar. Renomé českého zdravotnictví je podle Rakušana vysoké, což považuje vicepremiér za důležité vzhledem k vnímání Česka jako spolehlivého partnera i v dalších oblastech.