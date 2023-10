Ministr Rakušan připustil prodloužení namátkových kontrol na hranicích se Slovenskem

Namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem by se mohly prodloužit. V České televizi to připustil ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Policisté hlídají všechny hraniční přechody od 4. října, skončit by zatím měly 2. listopadu. Rakušan taky řekl, že předpokládá delší německé prověrky na hranici s Českem - a to o dva měsíce. Jde podle něj ale o politické rozhodnutí. Tranzitní migrace totiž objektivně klesla.