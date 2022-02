Ministr Síkela do několika týdnů navrhne kompenzace kvůli zdražování energií

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce do několika týdnů předložit návrh pomoci pro firmy potýkající se s vysokým nárůstem cen energií. Rozšířit by se měla i pomoc pro domácnosti, kterým hrozí energetická chudoba. V pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi to řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy se 43 procentům členských firem zvýšily náklady na energie o více než 20 procent. Viceprezident Svazu Radek Špicar navrhl, aby šlo Česko cestou kompenzací nepřímých nákladů firmám v zasažených odvětvích stejně jako na Slovensku či v Německu. V případě firem se podle Síkely nabízí kompenzace z plateb za emisní povolenky nebo přeplatků DPH. Ve hře jsou podle něho i překlenovací úvěry od státních finančních institucí nebo půjčky od komerčních bank se státní zárukou.

U domácností chce Síkela posunout limity pro ohrožení energetickou chudobou. Jednou z cest by mohly být speciální tarify pro postižené domácnosti. Pomoc má být podle něho co nejvíce adresná a nikoliv plošná, aby ji čerpaly i bohatší příjmové skupiny. Podle svých slov nebude navrhovat plošný příspěvek 200 až 400 korun na osobu z emisních povolenek, se kterým nedávno přišli Piráti.