Ministr Síkela kritizoval Babišovu vládu za plýtvání, expremiér to odmítl

Principem vládnutí bývalé koaliční vlády Andreje Babiše (ANO) bylo kupovat si voliče a rozdávat peníze. Bývalá vláda přitom neřešila, zda postupuje účelně. Ve Sněmovně to prohlásil ministr průmyslu Jozef Síkela v debatě před mimořádnou schůzí, na níž chce opoziční hnutí ANO řešit rostoucí ceny energií a pomoc podnikatelům. Síkela bývalou vládu zkritizoval za plýtvání penězi. Babiš vzápětí odmítl, že by jeho vláda mohla za zdražení energií a růst inflace. Kabinet Petra Fialy (ODS) naopak obvinil z neschopnosti a nekompetentnosti. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) označil Babišovo vystoupení za snůšku neuvěřitelných blábolů.

Babiš mimo jiné obvinil Fialovu vládu, že dusí ekonomiku. "V kombinaci s kroky ČNB je to peklo. Vy jste nejhorší vláda v Evropě z hlediska pomoci lidem," řekl expremiér Babiš. "Vaše vláda vůbec nechápe, co je to inflace. Vždyť tomu vůbec nerozumíte. Proč stále říkáte o nějakém zadlužení," uvedl. Síkelovi vyčetl například jeho účinkování v bankovní sféře na Slovensku. Obvinil ministra, že ponižuje bývalou ministryni financí Alenou Schillerovou (ANO).