Ministr Síkela otevřel pobočku agentury CzechTrade v texaském Austinu

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela otevřel novou pobočku agentury CzechTrade v texaském Austinu. Pobočka bude pomáhat českým podnikatelům prosadit se v této oblasti, kde žije více než 30 milionů lidí. Otevřít by se jim tak měla řada exportních příležitostí zejména v odvětví aerokosmonautiky, IT nebo energetiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) to dnes ČTK sdělilo v tiskové zprávě. Vývoz z České republiky do Spojených států loni poprvé přesáhl 100 miliard korun. Nová zahraniční kancelář by měla přispět k jeho dalšímu růstu.

"Texas je druhou největší ekonomikou Spojených států. Působí tu firmy jako Tesla či Oracle. Je moc dobře, že české firmy mají zájem zde rozvíjet své aktivity. Nová pobočka agentury CzechTrade jim v tom pomůže,“ uvedl Síkela, který pobočku osobně otevřel během své podnikatelské mise v USA. Cílem nové kanceláře je rozšířit služby CzechTrade do jižní části Spojených států s případným přesahem například do Mexika.