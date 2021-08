Ministr školství apeloval na rodiče, aby nechali otestovat školáky

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) a předseda STAN Vít Rakušan shodně apelovali na rodiče, aby nechali v souvislosti s návratem do škol otestovat své děti. V pořadu Partie televize Prima zdůraznili, že testy jsou neinvazivní. Děti, které po návratu do škol nepodstoupí tři testy na koronavirus, budou muset mít po celou dobu respirátor. Dále nebudou smět cvičit v tělocvičně a během jídla budou muset být nejméně metr a půl od ostatních. Podle Plagy je opatření sice nepříjemné, ale umožní dětem jít do školy. Ministr míní, že společnost by neměla být přehnaně optimistická ohledně podzimní situace na školách a možných komplikací souvisejících s další vlnou pandemie. "Měli bychom být ostražití. Chtěl bych vybídnout všechny, abychom to nebrali na lehkou váhu," řekl s tím, že minulé léto se také zdálo, že covid-19 už nebude. "Scénáře se budou odvíjet podle toho, jak dopadne screeningové šetření v září," odpověděl ministr na dotaz, zda existuje plán pro případné opětovné zavření škol.