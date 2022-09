Ministr školství: Do škol v ČR nastoupilo až 60.000 dětí z Ukrajiny

Do škol v České republice nastoupilo 57.000 až 60.000 dětí z Ukrajiny. V Trmicích na Ústecku, v nichž navštívil v první školní den základní školu, to dnes novinářům řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Očekával vyšší počet středoškoláků.

"Problém máme spíš u středoškolské mládeže, to je dáno tím, že mají jiný vzdělávací systém, mají jedenáctiletku," uvedl ministr. Řada dětí ve věku 17 let se proto na střední školy v ČR nepřihlásilo, protože chtějí dokončit školní docházku na Ukrajině, přestože se teď vyučují on-line. Oproti původnímu předpokladu se přihlásila asi čtvrtina ukrajinských středoškoláků, většina ve věku okolo 16 let. Problém pro ně představuje i jazyková bariéra, nejdřív se proto musí naučit česky.