Ministr spravedlnosti Blažek: Nepřipravuje se amnestie ke konci Zemanova mandátu

V současné době se podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) nepřipravuje amnestie ke konci mandátu prezidenta Miloše Zemana. Řekl to dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. V polovině prosince uvedl i sám prezident, že amnestii do konce svého mandátu nevyhlásí. K vyhlášení amnestie na rozdíl od prezidentské milosti by potřeboval spolupodepsání premiérem.

Milostí, o kterých prezident rozhoduje sám, udělil Zeman 27. Jeho předchůdce Klaus omilostnil řádově stovky, Havel více než tisíc. Blažek nepodporuje návrhy na nutnost kontrasignace i pro prezidentské milosti. Podle něj by se souhlas premiéra mohl v takovou chvíli stát nástrojem politického obchodu. Proti změně by byla i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO). Pro by naopak byl místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr. "Umožnil bych justici, aby ona sama mohla napravovat tvrdost zákona," uvedl.