Ministr Válek doporučil na podzim očkování proti covidu a chřipce

Lidé, kteří mají vyšší riziko při nákaze, by se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) měli i letos na podzim očkovat proti covidu-19 a chřipce. Jsou to senioři, chronicky nemocí nebo lidé s oslabenou imunitou. K dispozici je nejnovější vakcína upravená na nejnovější varianty viru, dál zdarma bude pro všechny zájemce. Uvedl to na dnešní tiskové konferenci k epidemiologické situaci.

"Evidujeme jistý nárůst nakažených, ale není zde výrazný nárůst hospitalizovaných s covidem," řekl Válek. Podle dat ministerstva mělo za poslední týden pozitivní test na covid téměř 900 osob, případů přibývá postupně od července. Válek a hlavní hygienička Pavla Svrčinová potvrdili, že kvůli covidu nechystají žádná opatření, ani obnovení karantény a izolace. Covid považují za běžný sezonní vir.