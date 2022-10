Ministr vnitra chce požádat vládu o prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) požádá ve čtvrtek vládu o prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem o 15 dnů. Vyplývá to z ministrova vyjádření, které ČTK poskytl jeho mluvčí Jakub Veinlich. Kontroly kvůli přílivu hlavně syrských běženců zavedlo Česko na konci září, již jednou však jejich pokračování vláda prodloužila, a to do 28. října. Bez souhlasu Evropské unie přitom může Česko kontroly zavést maximálně na dva měsíce. Pro případné prodloužení po 28. listopadu tak bude Česko muset žádat o souhlas Evropskou komisi. "Na vládu půjdu s návrhem na dalších 15 dnů. Nepovažujeme to za normální stav, proto to nechceme prodlužovat na nějakou extrémně dlouhou dobu. Vždy ta opatření chceme vyhodnocovat," uvedl Rakušan. Doplnil, že v současné době stejně jako Rakousko Česko ještě kontroly zachová. Význam toto opatření podle něj stále má. Zmínil, že při jeho čtvrteční návštěvě Berlína na klesající počty zachycených migrantů poukázala jeho spolková kolegyně.

Cizinci přicházející zejména ze Sýrie využívají Česko jako tranzitní zemi, chtějí přes ně pokračovat do dalších států EU. Cesta vede přes Maďarsko a Srbsko. Hranice se Slovenskem kontrolují stovky policistů, pomáhají jim vojáci a celníci. Pracují na 27 bývalých hraničních přechodech v ČR, jinde nelze státní hranice překračovat. Policisté hlídají i takzvanou zelenou hranici.