Ministr vnitra Rakušan chce revizi bezpečnostních opatření na Hradě

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která v současné době platí na Pražském hradě. Kolem památky podle něj vytvořila válečné opevnění. Uvedl to na twitteru. Za kontroly na vstupu do nejnavštěvovanější české památky a zároveň sídla prezidenta čelí Pražský hrad dlouhodobé kritice. Jeho zástupci se brání, že bezpečnostní opatření odpovídají požadavkům policie. Ke zrušení kontrol na konci roku vyzvali senátor Jiří Růžička a poslanec Jan Lacina (oba za STAN). "Pražský hrad je symbol české státnosti. Patří nám všem. A my všichni opravdu nejsme teroristi, tak jak si teď možná připadáme při jeho návštěvě. Požádal jsem příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, které kolem Hradu stvořila válečné opevnění," napsal Rakušan.