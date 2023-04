Ministr vnitra Rakušan v Senegalu předal dar pro místní nemocnici

Místopředseda české vlády a ministr vnitra Vít Rakušan předal v Senegalu dar pro nemocnici ve městě Thies a jednal o angažmá českých firem v této západoafrické zemi. Ta podle něj může být důležitým partnerem i v jednáních o migraci. Česko dlouhodobě Senegalu pomáhá v rámci programu Medevac, díky němuž v Africe působí čeští lékaři. Nové vybavení za osm milionů korun jim pomůže vylepšit zejména provoz operačních sálů.

"O Afriku se pere Čína, pere se o ni Rusko a Evropa jako by v poslední době vyklidila pozice. Je to neuvěřitelně perspektivní region pro naše firmy, je to surovinová základna, kde musíme být víc vidět," řekl Rakušan, podle kterého už se jedné české firmě podařilo v Senegalu uzavřít kontrakt.

V nemocnici ve městě Thies se díky české humanitární pomoci podařilo otevřít nový operační sál, peníze se využily i na nákup nástrojů a vybavení pro traumatologii, gynekologii a oddělení ORL. Společně s Rakušanem do nemocnice přijelo i šest lékařů z pražské Fakultní nemocnice Bulovka, kteří tam budou pomáhat.