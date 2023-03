Ministr vnitra: Transformace České pošty bude stát víc než 8 miliard

Náklady na transformaci České pošty přesáhnou 8 miliard korun. Informoval o tom ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN s tím, že podnik využije státní peníze, půjčky od bank i příjmy z prodeje nepotřebného majetku. Kompletní finanční plán transformace pošty by měl být schválený letos na jaře. Vláda plánuje mimo jiné zrušit 300 poboček po celém Česku. Rušení poboček by měla pošta v dubnu projednat se zástupci měst a obcí. V roce 2025 by podle Rakušana měla být pošta už moderní a bez ztrát.