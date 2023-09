Ministr Výborný: Ukrajinské obilí by se mohlo přepravovat pod vratnou kaucí

Státy V4, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko chtějí vyzvat Evropskou komisi, aby zavedla vratnou kauci na export ukrajinského obilí. Kauce má přimět obchodníky, aby nenechávali ukrajinskou zemědělskou produkci na evropském trhu. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) po dnešním jednání s resortními kolegy ze států V4 ve Znojmě.

Kauci by mohli obchodníci dostat zpět, jakmile ukrajinské komodity opustí Evropu přes pobaltské či polské přístavy. Výborný také řekl, že nadále preferuje řešení distribuce obilí z Ukrajiny na evropské úrovni.

Se zástupci ministerstev zemědělství a rozvoje venkova států V4 se dnes spojil také krajinský ministr zemědělství Mykola Solskyj, aby informoval o ukrajinském akčním plánu na zajištění tzv. koridoru solidarity pro vývoz ukrajinského obilí do zemí mimo Evropskou unii. Podle Výborného je zřejmé, že zajištění koridorů je nákladné a Evropská unie by se měla na financování koridorů podílet, zároveň by se měla aktivně věnovat také jejich kontrole. Středoevropské státy řešily už na jaře problém s tím, že obilí z Ukrajiny, určené pro chudší regiony Asie a Afriky zůstává u nich a výrazně deformuje trh. Nyní se problém vrátil.