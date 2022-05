Ministr zahraničí vytvořil pracovní skupinu, zabývá se ruskými nemovitostmi v ČR

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) vytvořil pracovní skupinu, která se zabývá nápravou majetkoprávních vztahů k nemovitostem užívaným Ruskem v České republice. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva Lenka Do. U řady z budov má úřad pochybnosti o tom, zda stále slouží k diplomatické činnosti. Ministerstvo eviduje asi pět desítek nemovitostí. Skupina se soustředí na ty, které jsou v ruském vlastnictví, a to v Praze i v dalších obcích a městech. "Budeme proto úzce spolupracovat také se zástupci samospráv, na jejichž katastru se předmětné nemovitosti nacházejí," poznamenala mluvčí. "U řady z nich máme velké pochybnosti, zda skutečně stále slouží k diplomatické činnosti podle příslušných mezinárodních konvencí," sdělila Do.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy po loňském zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v ČR byl dále snížen i po ruské invazi na Ukrajinu. Na ruském velvyslanectví v Praze aktuálně působí šest diplomatů. Česko také odebralo Rusku souhlas s provozem konzulátů v Brně a Karlových Varech. Uzavřelo též své konzuláty v Petrohradu a Jekatěrinburgu a dočasně uzavřen je Český dům v Moskvě.