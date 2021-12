Ministr zdravotnictví Válek chce kvůli nouzovému stavu omezit otevírací dobu přes Vánoce

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v příštím týdnu na zasedání vlády navrhne, aby se otevírací doba obchodů opět omezila. „Chceme zavést opatření, která jsou nad rámec nouzového stavu. Navrhnu vládě omezit otevírací dobu obchodů do 12 hodin a zcela je uzavřít 25. prosince. Diskutoval jsem to s Hospodářskou komorou a takhle to navrhnu vládě,” řekl v sobotu Radiožurnálu Válek.

26. prosince se jeho návrh týkat nemusí, protože obchody budou stejně zavřené. Už totiž nebude platit nouzový stav. Zavřeno musí mít obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Velké obchody stejně ale neplánovaly nouzového stavu využít a budou mít tak jako tak zavřeno.