Ministr zemědělství Výborný jedná o možnosti zálohových plateb farmářům

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) jedná o možnosti vyplatit zálohy na dotace a tím zlepšit situaci farmářů, kterým kvůli nízkým výkupním cenám zejména u obilí chybí hotové peníze. Výborný to řekl v Jablonci nad Nisou, když od zástupců protestujících farmářů přebíral společné memorandum, které podepsali s polskými a německými kolegy o víkendu. Právě cash flow podle předsedy regionální agrární rady Libereckého kraje Roberta Erlebacha trápí teď farmáře nejvíc.

Klíčové je podle Erlebacha ale pro zemědělce obilí a jeho ceny. "Je potřeba vymyslet, co s ním, dneska se válí na sýpkách, nejsou schopni to prodat, a když to prodají, tak pod nákladové ceny," dodal. I proto žádají čeští, polští a němečtí farmáři ve společném memorandu kromě jiného okamžité zablokování podle nich nekontrolovaného a bezcelního dovozu z Ukrajiny a dalších zemí, které nesplňují unijní normy pro výrobu a kvalitu. Podle Výborného je ale třeba tohle řešit na evropské úrovni, česká vláda ceny ovlivnit nedokáže.