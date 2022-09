Ministři EU schválili balík opatření proti drahé elektřině

Členské země Evropské unie se dohodly na balíku opatření proti drahé elektřině. V Bruselu o něm na mimořádné schůzce jednali ministři zemí sedmadvacítky zodpovědní za energetiku. Dosažení politické dohody oznámilo české předsednictví v Radě EU. Unijní státy zastropují výrobcům výnosy z levných zdrojů elektřiny, jako je jádro nebo obnovitelné zdroje. Producenti elektřiny z fosilních paliv budou zase muset platit státům tzv. solidární příspěvek. Vybrané peníze budou moci vlády přesměrovat podle svého uvážení ke spotřebitelům. Sedmadvacítka bude také s elektřinou šetřit – ve špičce povinně. Balík opatření teď unijní státy uvedou do praxe. „Ale to je první část skládanky, je to taková záplata,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Evropská komise a sedmadvacítka pracují i na dalších opatřeních včetně dlouhodobé reformy trh s elektřinou.