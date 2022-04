Ministři obrany Česka a USA potvrdili zájem uzavřít obrannou dohodu

Ministři obrany České republiky a Spojených států Jana Černochová a Lloyd Austin si ve Washingtonu potvrdili zájem uzavřít vzájemnou obrannou dohodu DCA (Defense Cooperation Agreement). Oproti podobným americkým smlouvám s jinými státy by měla mít obecnější charakter, nebude například obsahovat zmínku o přesných počtech vojáků. Zmíněno v ní nebude ani zřízení americké základny v Česku. O ní ministři na dnešním setkání nemluvili, řekla po konci schůzky Černochová českým novinářům.

S Austinem se bavili také o modernizaci české armády. Ministryně dostala od svého kolegy osobní příslib, že dohlédne, aby Česká republika měla v USA prioritu v plánovaných modernizačních projektech. Mluvili dnes o akvizicích vrtulníků nebo stíhacích letadel. Ministři na jednání podepsali smlouvu o spolupráci mezi českým a americkým zbrojním průmyslem. Tuto dohodu připravila už předchozí vláda Andreje Babiše.

Černochová zopakovala, že se Česká republika chystá dodržet závazek vůči Severoatlantické alianci a v roce 2025 vydávat na svou obranu dvě procenta HDP. Zmínila také spolupráci při vytváření alianční jednotky na Slovensku. "Oceňuji postoj váš a vaší vlády k poskytnutí vojenské a humanitární pomoci Ukrajině," řekl Austin. Vyzdvihl také české zapojení do alianční skupiny na Slovensku. Připomněl jeden z hlavních cílů cesty Černochové do USA, a to repatriaci ostatků generála Františka Moravce.