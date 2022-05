Ministři obrany ČR a Slovenska jednali o Ukrajině nebo obranné spolupráci

Ministři obrany České a Slovenské republiky Jana Černochová a Jaroslav Naď odmítli, že by v rámci NATO existovala dohoda, podle níž by členské země nesměly na Ukrajinu dodávat některé zbraně. Řekli to novinářům na tiskové konferenci po jednání v Praze. Ministři na schůzce, která se konala v den výročí 80 let od útoku československých výsadkářů na říšského protektora Reinharda Heydricha, mluvili o další pomoci Ukrajině, o českém zapojení do alianční jednotky působící na Slovensku nebo o spolupráci v obranném průmyslu. Agentura DPA ve čtvrtek s odkazem na německého poslance Wolfganga Hellmicha uvedla, že státy NATO se neformálně dohodly neposkytovat Ukrajině určitá bojová vozidla pěchoty a tanky západní výroby. Důvodem měly být obavy z toho, že by Rusko mohlo dodávky vybraných západních těžkých zbraní vnímat jako vstup NATO do války. Černochová podobnou dohodu popřela. Poznamenala, že neexistuje, nebo o ní Česká republika neví. Pokud by některý ze zástupců aliance s takovým návrhem přišel, Česko by ho nepodpořilo, dodala. O dohodě neslyšel ani Naď. Poznamenal, že když se podívá na dodávky například ze Spojených států, Velké Británie nebo Kanady, tak si nemyslí, že by se měla informace zakládat na pravdě.