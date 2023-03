Ministři: Pokud je v obci jedna pobočka pošty, rušit se nebude

Pokud je v obci jedna pobočka pošty, rušit se nebude, dostupnost služby bude v regionech zachována. Novinářům to před jednáním vlády řekl vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Potvrdil to také vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet dnes projedná základní parametry transformace České pošty, do několika týdnů by mělo ministerstvo vnitra oznámit seznam 300 rušených poboček. Státní podnik v současnosti provozuje 3200 poboček, z toho 800 je pošt Partner, které obsluhují obce nebo soukromníci. Tento program se podle Bartoše rozvíjí a může v některých regionech zastoupit klasickou pobočku České pošty. "Síť poboček je velmi hustá, ve své povaze velmi nákladná," uvedl vicepremiér. Tam, kde je hustota poboček výrazná, může podle něj dojít k významné redukci. "Samozřejmě transformace České pošty je zásadním úkolem, který teď musí nastat," dodal Bartoš.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Loni přitom získala po schválení Evropskou komisí úhradu nákladů na poskytování základních služeb od státu za poslední čtyři roky ve výši šest miliard korun. Finance musela z velké části použít na splacení provozních úvěrů.