Ministři vnitra a zahraničí prověří možnost zařazení zetě ruského zbrojaře Obnosova na sankční seznam

Český národní sankční seznam by se mohl rozšířit o Rostislava Zorikova - zetě ruského zbrojaře Borise Obnosova. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN řekl, že tuto možnost prověří spolu s ministrem zahraničí Janem Lipavským z Pirátů. Uvedl to v reakci na článek serveru Aktuálně.cz, podle kterého Zorikov žije v Praze a za peníze z ruské agrese na Ukrajině nakupuje v Česku nemovitosti a auta. Lipavský to odmítl komentovat s tím, že proces zařazování osob na sankční seznam je v utajovaném režimu. Na národním sankčním seznamu jsou zatím tři osoby, všechny z Ruské federace.

Web Aktuálně.cz také uvedl, že Zorikov se před týdnem na pražském Žižkově dostal do potyčky s aktivistou, který chtěl protestovat proti zapojení rodiny do válečné výroby. Podle serveru Obnosovova firma KTRV vyrábí rakety, část zisku ze zbrojení jde do Prahy podnikatelově dceři Olze a jejímu manželovi Zorikovovi. "Česká republika nemá sloužit jako zázemí pro lidi, kteří mají prospěch z Putinovy války proti Ukrajině," uvedl Rakušan. Zorikov má podle Aktuálně.cz v Česku trvalý pobyt a kromě firmy na Žižkově vlastní dva byty a několik luxusních vozů.

Zařazení na vnitrostátní sankční seznam vládě umožňuje takzvaný Magnitského zákon, který vešel v účinnost v lednu. Česko bude zároveň navrhovat zařazení jmen na sankční seznam Evropské unie.