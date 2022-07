Ministři zahraničí ČR a Německa podepsali program partnerství do roku 2024

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) a šéfka německé diplomacie Annalena Baerbocková (Zelení) podepsali v Praze program strategického partnerství ČR a Německa do roku 2024. Týká se zajištění energií, opatření ke změnám klimatu či přeshraniční spolupráce. Lipavský to řekl na tiskové konferenci po jednání s Baerbockovou. Podle Lipavského nynější válka na Ukrajině, zastavování dodávek ruského plynu a energetická krize ukazují na důležitost vztahů v Evropě. "Mezi ty nejdůležitější partnerské vztahy, které ČR v Evropě má, patří vztah česko-německý... Podepsali jsme s paní ministryní nový a velmi ambiciózní program strategického dialogu, který po další dva roky bude určovat řadu aktivit," uvedl. Podle něj se v programu odráží priority českého předsednictví jako energetická nezávislost, zasahuje i do společné obrany, klimatických změn či přeshraniční spolupráce v dopravě či zdravotnictví. "Jde o naprosto konkrétní projekty, nejsou to jen titulky a nadpisy. Viditelným projektem vzájemné spolupráce zaměřené na budoucnost bude spojení autobusy na vodíkový pohon mezi Prahou a Drážďanami," uvedla Baerbocková. Podle ní je nutné zbavit se závislosti na energiích z Ruska, podpořit zelenou ekologickou přeměnu i boj proti změnám klimatu. Ministryně podotkla, že geograficky nejbližším hlavním městem Berlinu je Praha. "Tento stav se odráží ve společném programu," dodala.