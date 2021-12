Ministři zahraničí ČR a Rakouska se shodli na nutnosti další spolupráce ohledně epidemie

Česko a Rakousko musí pokračovat ve spolupráci a výměně informací ohledně epidemie koronaviru, aby se neopakovalo uzavření vzájemných hranic jako loni na jaře. Uvedli to ministři zahraničí ČR a Rakouska Jan Lipavský a Alexander Schallenberg po jednání v Praze. Podle nich se už nesmí stát, aby se Rakousko uzavřelo například pro Čechy a Slováky, kteří do této země jezdí za prací nebo turistikou. Lipavský řekl, že by chtěl v příštích měsících uspořádat v Česku setkání zástupců všech tří zemí takzvané slavkovské trojky. Rakouský ministr uvedl, že Česko může počítat s rakouskou podporou priorit svého předsednictví v Radě Evropské unie ve druhé polovině příštího roku. V obou zemích panuje podobný přístup k otázkám migrace, ochrany vnějších hranic nebo rozšíření EU o další státy západního Balkánu. "V Praze máme partnera, na kterého se můžeme spolehnout," uvedl Schallenberg. Ocenil vzájemnou otevřenost, která podle něj umožňuje prezentovat i rozdílné názory Rakouska na rozvoj jaderné energetiky včetně dostavby Jaderné elektrárny Temelín, obnovitelné zdroje energie nebo přístup k životnímu prostředí. Schallenberg byl prvním ministrem zahraničí, kterého Lipavský po svém nástupu do funkce v Praze přivítal. Návštěvu svého rakouského protějšku označil za "velice silné gesto přátelství".