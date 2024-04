Ministryně pro vědu a výzkum Langšádlová končí, rozhodla se podat demisi

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová z TOP 09 rezignuje. Vládní strana to oznámila v tiskové zprávě. Podrobnosti řekne Langšádlová odpoledne ve Sněmovně. O konci ministryně v koaliční vládě se mluvilo už delší dobu. Předsednictvo strany už poděkovalo Langšádlové za dosavadní práci. Za tu ji ocenil také premiér Petr Fiala (ODS). Posunula dopředu propojení výzkumu s praxí, řekl. O jejím nástupci by chtěl mít jasno příští týden. "Helena Langšádlová mě v minulých dnech o celé situaci informovala. Paní ministryni se podařilo řadu věcí výrazně posunout dopředu, například v oblasti propojení výzkumu s praxí, a já ji za to děkuji. Jsem v kontaktu s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, o nástupci paní ministryně bych chtěl mít jasno příští týden," uvedl Fiala.