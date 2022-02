Ministryně: Smlouva k dolu Turów je dobrá a je vítězstvím pro ČR

Česko-polská smlouva o příhraničním hnědouhelném dolu Turów je podle ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (KDU-ČSL) odborně velmi dobře postavena a představuje vítězství pro Česko. Získalo v ní, co se získat dalo, řekla dnes ministryně poslancům. Odmítla tvrzení zástupců opozice, že je smlouva pro ČR nevýhodná a že by Česko mohlo v případě vyhraného soudního sporu získat víc. Také podle premiéra Petra Fialy (ODS) je smlouva pro ČR výhodná, protože obsahuje vymahatelné záruky a kompenzace.

"Dohoda je skutečně tím nejlepším řešením pro to, aby se životní prostředí v daném oblasti zlepšovalo," řekla. Připomněla, že v dole se těží uhlí přes 100 let a největší zásah do životního prostředí nastal v 80. letech minulého století. Fiala dodal, že smlouvu podepsal i liberecký hejtman Martin Půta.

Podle opozičních ANO i SPD je smlouva je podle opozičních ANO i SPD pro ČR nevýhodná, její ukvapené uzavření bylo chybou. V úvodu debaty ve Sněmovně o mezivládní dohodě to dnes uvedli bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a předseda SPD Tomio Okamura. Brabec kabinetu Petra Fialy (ODS) vytkl mimo jiné to, že dojednala o něco nižší kompenzace, než jaké prosazovala bývalá vláda Andreje Babiše (ANO). Omezení výpovědní lhůty na pět let z původně prosazovaných 22 let, po kterou bude těžba v dole Turów trvat, podle Brabce zhorší českou pozici pro případné další soudní řešení. Pokud Polsko za pět let smlouvu vypoví, Soudní dvůr EU by mohl další českou žalobu odmítnout s tím, že se ČR měla lépe s Polskem dohodnout, míní Brabec.