Místopředsedkyně EK Jourová ocenila odhodlanost Ukrajinců v boji s korupcí

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová po svém návratu z Ukrajiny ocenila odhodlanost Ukrajinců v boji proti korupci. Jourová strávila v Kyjevě necelé dva dny a setkala se mimo jiné s premiérem Denysem Šmyhalem, místopředsedou vlády Mychajlem Fedorovem, poslanci a zástupci protikorupčních úřadů.

"Slyšeli jsme od premiérů Roberta Fica a Viktora Orbána, že Ukrajina je nejvíce zkorumpovanou zemí na světě, chtěla jsem se na to podívat osobně, vidět to objektivně. A není to pravda," řekla dnes novinářům Jourová. "Viděla jsem velmi odhodlané lidi, kteří chtějí změnit svou zemi ne kvůli Bruselu, ale kvůli sobě," dodala.

Řekla, že po příjezdu na Ukrajinu se jí vybavily vzpomínky na období, kdy ve vstup do Evropské unie doufala Česká republika, a Praha se snažila vyhovět všem podmínkám stanoveným Bruselem. "My jsme to dělali v době míru, oni to dělají v době války," uvedla. "Je tam samozřejmě stále spousta práce, ale pokládají základ stabilního a trvalého protikorupčního systému," uvedla Věra Jourová.