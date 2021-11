Mladí živnostníci splácejí dluhy až třikrát hůře než ti starší

V průměru v srpnu své úvěry nesplácelo 4,8 procenta podnikatelů. Zatímco podnikatelé starší 35 let spláceli své úvěry vcelku dobře, platební morálka mladších podnikatelů byla v porovnání s nimi výrazně horší. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací. Zatímco mezi podnikateli ve věku 45 až 54 let nesplácelo úvěry 3,7 procenta z nich, u lidí ve věku 30 až 34 let už šlo o 7,3 procenta a u lidí do 24 let dokonce o 12,6 procenta podnikatelů s úvěrem. S tím úzce souvisí také objem nespláceného dluhu. Celkově podnikatelé nesplácejí 1,7 procenta toho, co bankám a dalším finančním institucím dluží. Podnikatelé ve věku 25 až 29 let ale nesplácejí 3,7 procenta dluhů a podnikatelé do 24 let 4,8 procenta.