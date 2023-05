Mladý kartograf vytvořil pro zrakově postižené hmatové mapy památek

Hmatem čitelné mapy, které umožní lidem se zrakovým postižením lépe poznat vybrané památky České republiky, vytvořil absolvent oboru geoinformatika a kartografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PřF UP) Jakub Žejdlík. Mapy pomocí Braillova písma popisují například Karlův most a Národní divadlo v Praze, hrad Karlštejn, kostel sv. Mořice v Olomouci či brněnskou vilu Tugendhat. ČTK to sdělil Žejdlík, který na 25. ročníku kartografické soutěže Mapa roku 2022 získal nejvyšší ocenění v kategorii studentské kartografické práce.

Tyfloprůvodce prezentuje 16 vybraných památek formou tyflomap a je určen pro osoby jak s částečným zrakovým postižením, tak s těžkým zrakovým postižením, které pro svou orientaci v prostoru potřebují asistenty. Strany obsahující tyflomapy jsou vytištěny pomocí speciálního přístroje - fuzéru. Tato technika podle Žejdlíka umožňuje tisk na speciální mikrokapsulový papír s vrstvou citlivou na teplotu. Při zahřátí papíru vystoupí černě vytištěné části nad jeho povrch a vytvoří tzv. reliéfní grafiku, pomocí níž získá nevidomý představu o podobě památky.