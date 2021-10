Mlékárna Madeta zdraží od ledna výrobky o víc než deset procent

Největší česká mlékárna Madeta zdraží ceny výrobků od ledna 2022 o víc než deset procent. Ještě v polovině října předpokládala, že stoupnou o dvě až tři procenta. Příčinou jsou stále rostoucí ceny pohonných hmot i energií. ČTK to dnes sdělil generální ředitel Madety Milan Teplý.

"Sice jsem před několika týdny předpokládal, že zdražíme o dvě až tři procenta, bude to ale o víc, a vůbec mě to netěší. Všechny vstupy neustále zdražují, energie, nafta, obal. Prostě všechno. A my nemůžeme prodávat pod cenou," řekl Teplý. Madeta má čtyři výrobní závody - v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově. Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně 900.000 litrů mléka.