Model Kantar: Sněmovní volby by vyhrálo ANO, vládní koalice by většinu nezískala

Sněmovní volby by na přelomu dubna a května vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31 procent hlasů. Koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) by získala 25 procent hlasů. Vyplývá to z modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT), který vznikl před oznámením vládního úsporného balíčku. V součtu s PirSTAN by vládní koalice většinu ve Sněmovně nezískala, měla by 43 procent hlasů.

Předpokládaný zisk koalice Spolu je proti předchozímu modelu o 2,5 procentního bodu nižší. Opoziční ANO si pohoršilo o 1,5 bodu. Třetí místo pomyslného žebříčku obsadili podle ČT Piráti se ziskem 11,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostala ještě SPD, STAN a ČSSD.

V případě, že by strany kandidovaly jednotlivě, zvítězila by opět ANO s 30,5 procenta, druhá ODS by měla 17 procent a Piráti 11 procent hlasů. Místa ve Sněmovně by dále získala SPD s devíti procenty, STAN se šesti, ČSSD s 5,5 procenta a na hranici volitelnosti by se ocitla KDU-ČSL s pěti procenty hlasů.