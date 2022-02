Monitoring odhalil v Česku 24 vlčích teritorií, jejich počet roste

Na území České republiky se podařilo zmapovat 24 vlčích teritorií. Oproti předchozí sezoně je jich o dvě víc, a to v Orlických horách a v Českém lese. Většina z nich se nacházela v Čechách, hlavně v pohraničních oblastech. O výsledcích terénního monitoringu šelem dnes ČTK informovali zástupci Hnutí Duha. "Smečky v našich podmínkách obvykle čítají čtyři až šest jedinců," poznamenali ekologové. Nejčastěji se do Česka dostávají vlci ze severu, z populace, jejíž centrum je v západním Polsku a v Německu. Na Moravu a do Slezska se zatím šíří vlci ze slovenských a polských Karpat.

Podle Aleše Vorla z České zemědělské univerzity v Praze lze čekat další nárůst teritorií vlků. Nadále je podle něj silná vazba vlků na chráněná území, na lidmi méně využívané regiony, jako je Český les a Krušné hory, či na vojenské prostory.