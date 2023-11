Moody's díky snížení rizika ohledně plynu zlepšila výhled České republiky

Americká ratingová agentura Moody's Investors Service zlepšila výhled ratingu České republiky z negativního na stabilní. To znamená, že se zhoršením ratingu v dohledné době nepočítá. Zdůvodnila to zejména výrazným snížením rizika v souvislosti s dodávkami plynu z Ruska. Hlavní úvěrový rating agentura ponechala na stupni Aa3. Uvedla to v tiskové zprávě. Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory.

"Česká republika se v letošním roce stala nezávislou na ruském plynu, když jej zcela nahradila plynem z alternativních zdrojů. Poptávka firem i domácností po plynu se navíc strukturálně snížila," uvedla ratingová agentura.

Stabilní výhled podporuje také názor agentury, že česká ekonomika je jen omezeně vystavena riziku hospodářských škod v důsledku strukturálně vyšších cen energií, neboť význam energeticky náročného průmyslu představuje pouze malý podíl české ekonomiky. Ke stabilnímu výhledu navíc přispívá fiskální konsolidace v objemu přibližně dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) v příštích dvou letech, která stabilizuje dluhové zatížení na současné úrovni. Kromě toho realizace komplexní důchodové reformy, pokud bude plně provedena, podstatně sníží dlouhodobý růst nákladů na stárnutí obyvatelstva.