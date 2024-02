Moravská filharmonie si připomíná Rok české hudby na zahraničních turné

Do Maďarska, Chorvatska a poté do Rakouska zamíří v nejbližší době na zahraniční turné orchestr Moravské filharmonie Olomouc (MFO). Za sebou už mají filharmonici cestu do Polska, kam se ještě na podzim vrátí. Na cestách odkazují olomoučtí hudebníci především na českou hudbu během letošních oslav Roku české hudby, informoval ČTK ředitel MFO Jonáš Harman. Podle ředitele se filharmonie při plánování oslav Roku české hudby nechtěla omezit jen na připomenutí jubilujících autorů ve svých programech v Redutě. "Síla a jedinečnost Moravské filharmonie v rámci kulturních institucí města Olomouce tkví v hudbě coby unikátním, mezinárodním jazyku, kterému rozumí celý svět. To Moravskou filharmonii předurčuje k tomu, aby byla vývozním artiklem Olomouce i české kultury vůbec," uvedl Harman.

Moravská filharmonie Olomouc vznikla v roce 1945 a patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v Česku.