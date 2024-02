Moravskoslezští zemědělci budou v úterý opět protestovat. Další akcí chtějí upozornit na podle nich neutěšenou situaci v zemědělství a přimět k diskusi ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). Tentokrát nechystají žádnou protestní jízdu traktorů. Na vybrané parkoviště ale chtějí přivézt dobytek i zemědělské komodity. ČTK to za organizátory řekl Marián Kaleta. Naposledy zemědělci v kraji protestovali 23. ledna, tehdy projela několika městy kolona asi 30 traktorů. Někteří zemědělci podle Kalety na akci přivezou zvířata jako krávy, prasata či ovce nebo komodity, jako je mléko či obilí. "Další nás přijedou podpořit a dorazí auty. Podpora by měla přijít z celého kraje," uvedl. Zemědělci poukazují na řadu problémů, které je tíží. Upozorňují například na to, že výše dotací jsou po řadu let stejné. Jejich náklady ale rostou a přibývá i byrokracie. "Tohle není zemědělství, ale šikana," uvedli v dopise adresovaném ministrovi Výbornému, který má ČTK k dispozici. Upozorňují i na to, že mizí kvalitní zemědělská půda. Místo polí vznikají průmyslové haly či fotovoltaické elektrárny.