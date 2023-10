Moskva si předvolala českého diplomata kvůli české kritice útoku na ukrajinskou Hrozu

Ruské ministerstvo zahraničí si tento týden předvolalo zástupce české ambasády v Moskvě Jana Ondřejku, aby protestovalo proti postoji Prahy k nedávnému útoku na ukrajinskou obec Hroza. Na svém webu to dnes napsala ruská diplomacie. Při vzdušném úderu na Hrozu zahynuly podle ukrajinských úřadů desítky lidí a Kyjev viní z útoku Rusko. Ministr zahraničí Jan Lipavský si kvůli úderu na Hrozu před několika dny předvolal na úřad ruského velvyslance v České republice Alexandra Zmejevského. Ruské ministerstvo zahraničí označilo obvinění invazních sil z útoku na Hrozu za "výmysl" a českému diplomatovi podle svých slov sdělilo ruský postoj k situaci kolem Ukrajiny. Ruská diplomacie si stěžovala na "roli Česka v ukrajinském konfliktu," jak Moskva popsala svou agresi do sousední země, dále na aktivní podporu Prahy Kyjevu "s cílem uštědřit Rusku strategickou porážku" a na poskytování zbraní Ukrajině. "Přispívá to k pokračování konfliktu a destabilizaci celého regionu," stojí na webu ruského ministerstva.