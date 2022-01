Motocyklista Michek zajel v páté etapě Rallye Dakar desátý čas

Motocyklový závodník Martin Michek zajel v páté etapě Rallye Dakar desátý čas a v průběžném pořadí se posunul o jednu pozici na 20. místo. Martin Prokop mezi automobily naopak o místo klesl a je devátý poté, co dnes dosáhl osmnáctého času. V čele je stále Násir Attíja z Kataru, kategorii motocyklistů vede i nadále Brit Sam Sunderlad.

Dnešní pro motocykly 346 km dlouhou etapu se startem i cílem v Rijádu vyhrál Toby Price z Austrálie. Michek za dvojnásobným dakarským vítězem zaostal o 11:21 minuty. "Etapa byla dost tvrdá, bylo tady úplně všechno, co Dakar nabízí. Na cestách byly kameny, jeli jsme po tvrdších pistách, ale nechyběly také technické pasáže. Ke konci jsme museli překonat 40 kilometrů v dunách. Já jsem si to užil, jsem v cíli. Jestli budeme do patnáctky, tak to zase bude úžasné," uvedl Michek v cíli, když ještě neznal své umístění.