Možná si dám skleničku vína, řekl Kodeš k 50. výročí triumfu ve Wimbledonu

Legendární tenista Jan Kodeš nemůže uvěřit, že od jeho vítězství ve Wimbledonu uběhne v pátek už 50 let. Výročí oslaví v Londýně sklenkou vína. Sedmasedmdesátiletý rodák z Prahy je letos zvláštním hostem v All England Clubu a zúčastní se i řady slavnostních akcí. V rozhovoru s novináři si přál, aby se dařilo českým zástupcům, zmínil především dvojnásobnou šampionku Petru Kvitovou.

"Když si člověk uvědomí, že je to už padesát let, tak tomu ani nechce věřit," uvedl Kodeš, který do dějiště Wimbledonu odcestuje ve čtvrtek. "U nás v rodině to ale nijak nepulzuje. Toho 7. července už budu v Londýně. Pravděpodobně si tam dám skleničku vína. Trofej mám jinak ve vitríně," doplnil.

Vzpomíná také na organizaci, která vypadala před 50 lety zcela jinak. Hrálo se s bílými míči, na centrálním kurtu nebyla střecha, chyběla řada dalších kurtů, hráči si během výměny stran nesedali. "Atmosféra ale byla stejná, narváno lidmi," uvedl Kodeš. Do Wimbledonu jezdí každý rok, letos ho díky jubileu pozval předseda All England Clubu jako zvláštního hosta. Vedle hrazeného ubytování a letenek první třídou se může těšit na pozvání do královské lóže.