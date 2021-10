MPO a Czechinvest podpoří technologické startupy miliardou korun

Ministerstvo průmyslu s Czechinvestem během pěti let podpoří 250 technologických startupů jednou miliardou korun. Prostředky půjdou z programu The Country for the Future. Začínající firma zaměřující se na oblasti jako je umělá inteligence, kreativní průmysl, kosmické technologie nebo jaderná fyzika tak bude moct získat až pět milionů korun. Vedle financí bude s firmou po dobu až dvou let intenzivně pracovat tým expertů, který jí pomůže s vlastním byznysem, ale také s právním servisem, marketingem či financemi. Ministerstvo to oznámilo v tiskové zprávě. "Podpora inovačního potenciálu je jedním z klíčových nástrojů rozvoje konkurenceschopnosti ČR. Dlouhodobě proto investujeme do vědy, výzkumu a inovací, jen letos to bude 38 miliard Kč. V souladu s Inovační strategií ČR chceme být nejen zemí vysoce odborných znalostí a pokročilých technologií, ale rovněž místem pro nejvýznamnější světové vědecké kapacity,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).