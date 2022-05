MPO: Na podporu firem kvůli drahým energiím by mohlo připadnout 7 miliard

Na podporu firem kvůli vysokým cenám energií by podle ředitele odboru podnikatelského prostředí na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) Pavla Vinklera mohlo připadnout kolem sedmi miliard korun. Zavedení mimořádných dotací umožňuje takzvaný dočasný krizový rámec Evropské komise. Poskytnutí a výši pomoci bude muset schválit vláda. Vinkler to řekl na Českém gastronomickém kongresu v Praze. MPO dříve ČTK sdělilo, že možnou podporu podniků kvůli zdražení elektřiny a plynu vyčísluje ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy. "Propočítáváme varianty, jak by ten dotační program mohl vypadat. Zatím jsme dospěli k nákladům asi kolem sedmi miliard (korun), které bychom rádi, pokud se samozřejmě najde shoda na nejvyšší, tedy vládní úrovni, poslali směrem k ekonomice," řekl Vinkler. P