MPSV: Do roku 2040 bude kvůli stárnutí potřeba až 35.700 nových lůžek v domovech

Česko bude do roku 2040 potřebovat až 35.700 nových lůžek v domovech, stacionářích a dalších zařízeních pro seniory či lidi s demencemi. Důvodem je stárnutí a s ním spojené nemoci. Tři čtvrtiny z nových míst by měly připadnout lidem nad 80 let. Vyplývá to z propojených údajů ze zdravotnického a sociálního informačního systému, které ČTK poskytlo ministerstvo práce. Data připravil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Předloni v různých domovech podle něj pobývalo 97.100 lidí. Jejich počet se od roku 2014 zvedl o 17 procent. Víc než třetinu klientů domovů pro seniory, postižené, pacienty s demencemi, týdenních stacionářů, odlehčovacích služeb, chráněného bydlení či léčeben se sociálními službami tvořili v předminulém roce osmdesátníci. Víc než pětině obyvatel zařízení bylo pak přes 90 let. Pětinu představovali sedmdesátníci. Dětí a mladých do 20 let bylo šest stovek.