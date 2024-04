MPSV předloží novou reformu sociálních dávek, ze čtyř se sjednotí na jednu

Ministerstvo práce by mělo během příštího týden zveřejnit návrh zákona, který obsahuje reformu sociálních dávek. Nejzásadnější změnou je, že čtyři dosavadní dávky by se měly sloučit do jedné. Jednotná by tak byla i žádost a vyřizovací proces. Podmínkou pro získání státní pomoci by měla být práce či její hledání. Příští týden začne připomínkové řízení k návrhu zákona. V platnost by měl vstoupit od příštího roku.

Výši nové dávky by měl upravit nový zákon o státní sociální pomoci. Výsledná částka by se měla skládat ze čtyř částí – z peněz na živobytí, bydlení, děti a z bonusu za práci či její hledání. Výše se pak bude odvíjet také od příjmu. Podle ministra Jurečky (KDU-ČSL) není cílem reformy ušetřit, naopak výdaje rozpočtu by mohly po změnách vzrůst. Z dat ministerstva vyplývá, že na čtyři dosavadní dávky se loni utratilo 26,4 miliardy korun.