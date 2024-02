MPSV: Příjem státu od uprchlíků z odvodů a části daní převyšuje výdaje na pomoc

Příjem státu z odvodů a části daní od uprchlíků převyšuje výdaje na jejich nouzové ubytování a dávky. Získaná suma začala poskytovanou pomoc přesahovat loni od třetího čtvrtletí. Vybraná částka od lidí s dočasnou ochranou postupně roste, vyplacená podpora naopak klesá. Česko vydalo na nouzové bydlení, humanitární dávky a solidární příspěvek pro české ubytovatele od začátku války do konce ledna 47,5 miliardy korun. Celkem 35,5 miliardy korun už příchozí s dočasnou ochranou do rozpočtu vrátili v odvodech z výdělků, DPH a spotřební dani. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou dnes ČTK zaslalo ministerstvo práce. "Data nám jasně ukazují, že hlavně díky velkému zapojení na pracovní trh začínají uprchlíci vyrovnávat celkovou bilanci. Ta se v loňském roce téměř srovnala, protože výrazně posílily příjmy, zejména pak z odvodů na pojistné. Nyní uprchlíci do systému přináší více, než z něj dostávají,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Ruská invaze na Ukrajinu začala předloni 24. února. Podle ministerstva vnitra v Česku k začátku tohoto týdne pobývalo 384.200 uprchlíků z Ukrajiny s vízem k dočasné ochraně. Podle ministerstva práce výdaje jsou hlavně na nouzové ubytování, humanitární dávku a solidární příspěvek pro české domácnosti, které příchozí přijaly.